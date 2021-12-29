Берлин, , 08:12 — REGNUM В споре о повышении страховых взносов для тех, кто отказывается от вакцинации, усилилась критика предложений министра здравоохранения Баварии. С другой стороны, министр получил одобрение мэра Тюбингена. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 28 декабря.

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Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек получает жесткий ответ за свою попытку наложить штраф в случае нарушения запланированных общих обязательств по вакцинации от COVID-19.

«Наша система здравоохранения основана на идее солидарности. Так что не имеет значения, ходите ли вы на пробежку каждое утро или выкуриваете 20 сигарет в день. Ставки взносов одинаковы для всех», — заявил исполнительный руководитель партии «зелёных» Майкл Келлнер.

Критика соображений Холечека исходила также от правления Немецкого фонда защиты пациентов Ойгена Брыша. «Холечеку не стоит играть с огнем. Его деятельность высвобождает центробежные силы, которые мы больше не можем контролировать», — отметил Брыш в интервью информационному агентству dpa.

Глава Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования (KBV) Андреас Гассентакже категорически отверг более высокие взносы на медицинское страхование для тех, кто не хочет вакцинироваться, и тех, кто выступает против вакцинации. «Государственное медицинское страхование с более чем 100-летней историей не имеет страховых взносов с учетом рисков», — отметил он.

С другой стороны, лорд-мэр Тюбингена Борис Палмер явно высказался за повышение взносов на медицинское страхование для непривитых людей.

«Я категорически приветствую увеличение денежных взносов, если кто-то, кто может быть вакцинирован, сознательно откажется от инъекции», — сообщил зеленый политик.