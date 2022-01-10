Рим, , 15:11 — REGNUM В ближайшие дни или даже часы число зараженных коронавирусом в Италии достигнет 2 миллионов человек, а в недалеком будущем «при сохранении того же ритма» будет преодолён и показатель в 3 миллиона зараженных, с таким заявлением выступили в понедельник, 10 января, в экспертном институте Gimbe.

Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии (сс) Adert

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Нагрузка на учреждения здравоохранения продолжает увеличиваться, в некоторых регионах уже рассматривают возможность открытия «полевых госпиталей», отметил глава института Нино Картабеллотта.

По данным на 9 января, в Италии умерли 139 038 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 157 (днем ранее — на 184). Число подтвержденных носителей выросло на 155 659 (днем ранее — на 197 552). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 436 939 — более 12% населения страны. В настоящее время заражены 1 943 979 человек (на 125 086 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,62 миллиона человек (более 77% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).