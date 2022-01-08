Сеул, , 15:34 — REGNUM Ограничения из-за COVID-19 решили ужесточить Вооруженные силы (ВС) США в Южной Корее для военнослужащих на фоне растущего числа инфекций среди них, 8 января передает Yonhap.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В USFK подтвердили новый недельный рекорд в 682 новых случая COVID-19 среди своего персонала с 28 декабря по 4 января. ВС США в Корее не предоставили более подробной информации, пишет ИА Красная Весна.

По новым правилам, военные США запретят военнослужащим посещать объекты за пределами базы. Посещение заведений общественного питания вне базы также будет ограничено.

Общее число случаев COVID-19, зарегистрированных среди населения, связанного с USFK, составило 3 тыс. 027 человек по состоянию на 4 января. В USFK заявили, что почти 90% этого сообщества — вакцинированы.