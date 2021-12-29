Анкара, , 07:46 — REGNUM В общей сложности 32 176 новых носителей коронавируса зафиксировано за сутки в Турции, что превысило соответствующий показатель от 30 октября. Об этом 28 декабря сообщило на своем сайте турецкое министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Кроме того, за 24 часа в республике были подтверждены 184 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил, что более 10% новых фактов инфицирования коронавирусом в крупных городах Турции приходится на штамм «Омикрон».

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