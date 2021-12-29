Берлин, , 12:31 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони допустил незначительное снижение роста ВВП в начале следующего года на фоне продолжающейся пандемии. Об это он сообщил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что могу сказать: в начале нового года рост экономики, скорее всего, замедлится. Но мы далеки от последствий предыдущих волн пандемии», — сказал Джентилони.

Вместе с тем он добавил, что не следует преуменьшать значение штамма коронавируса «Омикрон».

"Проблемы есть и будут, например, в сфере услуг, особенно в туристической отрасли. Но мы все еще далеки от экономического спада», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что на данный момент новые штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» не так сильно сокращают мобильность населения и оказывают влияние на экономику.

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