Берлин, 29 декабря 2021, 12:31 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони допустил незначительное снижение роста ВВП в начале следующего года на фоне продолжающейся пандемии. Об это он сообщил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вместе с тем он добавил, что не следует преуменьшать значение штамма коронавируса «Омикрон».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что на данный момент новые штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» не так сильно сокращают мобильность населения и оказывают влияние на экономику.
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