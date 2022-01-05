Мельбурн, Австралия, , 12:39 — REGNUM В настоящее время многие владельцы ресторанов, кафе, отелей и гостиниц в Виктории (юго-восток) по соображениям безопасности не решаются открывать двери своих заведений из-за очередного всплеска коронавируса в штате. Об этом 5 января сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

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Так, отель «Сорренто» традиционно проводил на своей территории самое крупное праздничное мероприятие, приуроченное к новому году. Однако администрация приняла решение закрыть его как минимум до 7 января.

Руководство популярного ресторана Entrecote в столичном Мельбурне также решило не возобновлять работу заведения. Владельцы сказали журналистами, что у них «не было другого выбора», кроме как закрыть ресторан из-за нехватки персонала.

Отмечается, что крупнейшие сети ритейлеров также пострадали из-за невыхода на работу сотрудников из-за COVID-19.

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