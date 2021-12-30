Канберра, , 10:34 — REGNUM 30 декабря телеканал Nine News опубликовал новостной репортаж о том, как власти Австралии по сей день реагируют на распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Как пишут журналисты, отрезок времени от «появления «Омикрона» в Австралии до ревакцинации, хаоса при тестировании на COVID-19 и роста ежедневных тысяч случаев заражения» охарактеризовал собой новый этап пандемии для австралийцев.

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Начало новой волны коронавируса в Австралии началось 28 ноября, когда два путешественника вернулись в Сидней из южной Африки, завезя в страну «Омикрон».

8 ноября после раннего запуска программы по ревакцинации в Виктории и Новом Южном Уэльсе по всей Австралии люди начали ревакцинироваться от COVID-19.

Затем власти Австралии закрыли границу с целым рядом стран. Любой гражданин ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Малави и Мозамбика с 13 по 27 ноября не мог въехать в Австралию.

Однако и закрытие границ не спасло страну от взрывного роста новых случаев заражения коронавирусом, который сейчас сотрясает страну, с ужасом наблюдающую за стремительно растущими цифрами распространения инфекции.

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