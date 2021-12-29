Бухарест, , 13:20 — REGNUM В Румынии стартовал завершающий в нынешнем году этап лотереи для граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19, с главным призом в размере 1 миллиона леев ($228 тыс.). Об этом 29 декабря сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

Вакцинация NIAID

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Согласно официальной информации, каждый житель Румынии, имеющий справку о получении необходимых прививок, может заполнить соответствующую анкету на сайте минздрава страны до 12:00 по местному времени (13:00 мск) 31 декабря нынешнего года. Розыгрыш лотереи состоится 31 декабря в 15:00.

«Проведение подобных мероприятий является неплохим стимулом для массовой вакцинации румын», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Румынии.

Предполагается, что розыгрыши денежных призов в рамках указанной лотереи будут осуществляться и в 2022-м году.