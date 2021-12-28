Бухарест, , 13:38 — REGNUM В румынском городе Питешти на юге страны в местную больницу был госпитализирован годовалый ребенок с подозрением на штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря пишет бухарестский информационный портал HotNews.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По некоторым данным, несколько дней назад мальчик вернулся с родителями из Великобритании, где на данный момент зарегистрирован рекордно высокий уровень заболеваемости этим видом инфекции.

По словам заведующего питештской детской больницы Тудора Ионеску, ребенок был госпитализирован вместе с матерью, состояние его здоровья стабильное.

Если предварительный диагноз подтвердится, мальчик станет самым маленьким жителем Румынии, зараженным новым штаммом. Согласно официальной информации, число случаев заражения «Омикроном» в стране достигло 38.