Рамалла , , 18:25 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Палестине. Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

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В министерстве здравоохранения заявили, что первый случай заражения выявлен в секторе Газа.

Представитель министерства Маджди Дхаир сообщил, что подтвержденный случай выявлен у жителя сектора Газа, который заразился на прибрежной территории.