Тегеран, , 08:37 — REGNUM 29 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 527, причем 53 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 53 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 527 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 1905 новых случаев заражения COVID-19, при этом 348 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 032 615 пациентов из общего числа 6 190 762 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2732 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 716 661 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 51 683 120 человек на данный момент получили повторную прививку.