Скопье, , 23:06 — REGNUM В Северной Македонии 27 декабря в результате обследования 2324 образцов выявили 119 новых носителей коронавируса, 257 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались шесть пациентов с COVID-19, зарегистрировано также трое летальных исходов, произошедших ранее.

Скопье, Северная Македония, мост Pudelek

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 223 330 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7907, 210 732 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 4169.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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