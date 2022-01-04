Ереван, , 12:44 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4036 исследований на коронавирус, из которых 90 дали положительный результат. Об этом 4 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Всего в стране выявили 345 126 носителей коронавируса. Из них 332 201 справился с инфекцией, в том числе 203 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3429 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9482 пациентов с COVID-19, в том числе шесть — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 2840 теста на коронавирус 29 были с положительным результатом. 140 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончались трое пациентов с COVID-19.