Таллин, , 12:56 — REGNUM ВС Эстонии испытывают сложности в получении заказанных вооружений из-за мировых проблем в цепочках поставок на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор Центра государственных оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар, передает ERR.

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«В случае сроков поставок крупнокалиберных боеприпасов раньше говорили о 12, может быть, о 18 месяцах, теперь же они приблизились к 2-м годам», — отметил он, добавив, что «цены на закупленное вооружение постоянно растут».

Объем заказов Центра оборонных инвестиций оценивается в 250 млн евро, а сроки поставок сдвигаются для заказов на сумму в 20 млн евро.