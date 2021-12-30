Тбилиси, , 13:21 — REGNUM В Грузии число выявленных носителей штамма коронавируса «Омикрон» выросло до 93. Об этом 30 декабря сообщил журналистам замглавы Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Паата Имнадзе.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«Конечно, так не могло продолжаться долго. Как показывает опыт других стран, он (штамм «Омикрон», прим — ИА REGNUM) будет распространяться, как только начнётся внутренняя передача внутри страны», — сказал врач.

Он призвал жителей страны праздновать Новый год в максимально узком кругу и носить защитную маску. Имнадзе также призвал всех прививаться от COVID-19, так как ожидается новая волна эпидемии из-за «Омикрона».

Напомним, первые случаи заражения «Омикроном» в Грузии выявили 20 декабря. Почти во всех случаях госпитализация не потребовалась. Среди первых выявленных носителей нового штамма в стране все были привиты от COVID-19.

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