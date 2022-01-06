Оттава, , 13:34 — REGNUM Карантинные меры в Канаде принимают из-за риска, который представляют для окружающих невакцинированные от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо President.gov.ua

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Трюдо отметил, «работники здравоохранения были бы более рады заниматься вакцинированием здоровых, чем интубированием больных», пишет ИА Красная Весна.

При этом он похвалил канадцев, которые «сделали шаг вперед» и «поступили правильно», сделав прививку.

«Когда люди видят, что мы находимся на карантине… из-за риска, который представляют непривитые люди, люди злятся», — добавил Трюдо.

Ранее правительство Канады объявило, что в январе разошлет 140 млн экспресс-тестов на коронавирус в провинции.