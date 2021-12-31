Киев, , 14:52 — REGNUM Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что на второй-третьей неделе 2022 года Украину ожидает очередная волна заболеваемости COVID-19.

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«Подъем заболеваемости ожидается после новогодних праздников, после 13 января. Это естественно для Украины — увеличение количества больных на вторую-третью неделю следующего года. Это связано с распространением острых респираторных инфекций», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Также по его словам, есть признаки того, что 2022 г. может стать последним годом пандемии, и через год «коронавирус станет привычной сезонной болезнью».