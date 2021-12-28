Сидней, Австралия, , 16:07 — REGNUM За последние 24 часа число новых случаев заражения коронавирусом в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, увеличилось на 6 062 человека, что немногим ниже недавних максимумом. Однако в штате по-прежнему наблюдается огромная нагрузка на систему здравоохранения. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сейчас в больницах Нового Южного Уэльса лечатся 557 человек с COVID-19. Их число снижается, но в штате недавно появилась новая проблема, которая не чужда остальной части Австралии: многокилометровые очереди из автомобилей к местам прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19.

На сайте местного министерства здравоохранения штата уже бьют тревогу: «ПЦР-тестирование должны проходить только те, у кого есть симптомы COVID-19; те, кто живет в семье с заболевшим COVID-19; или те, кто находился в местах, где, по данным министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, зафиксирована вспышка коронавируса».

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