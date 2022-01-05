Рига, , 16:01 — REGNUM Действующий в Латвии в связи с эпидемией коронавируса режим чрезвычайного положения может быть продлен до конца нынешней зимы. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv со ссылкой на премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Премьер готовится утвердить такое решение по итогам встречи входящих в правительство партий, состоявшейся вечером 4 января. Причина — активное распространение нового штамма заболевания «Омикрон» и выросшая в связи с этим нагрузка на национальное здравоохранение.

Нынешний режим ЧП действует в Латвии до 11 января 2022 года. Еще до новогодних праздников Министерство здравоохранения заявило о необходимости продления чрезвычайного положения как минимум на три-четыре недели. Представители минздрава указали, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.