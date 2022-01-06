Таллин, , 15:00 — REGNUM Глава консультирующего правительство по вопросам борьбы с коронавирусом Научного совета, профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс представил кабинету министров новый состав совета. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

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Членами нового совета стали руководитель бюро инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс, профессор кафедры психофизиологии Тартуского университета (ТУ) Яанус Харро, профессор кафедры семейной медицины ТУ Рут Калда, профессор кафедры молекулярной иммунологии ТУ Пярт Петерсон, доцент кафедры вирусологии ТУ Маргус Варьяк и профессор кафедры коммуникационных исследований ТУ Трийн Вихалемм.

По словам Майметса, собирая новый состав, он поставил целью включить в него специалистов из области иммунологии, вирусологии, социальных наук, медицины и народного здоровья. Новые члены совета выступят перед правительством со своим первым отчетом на следующей неделе, 10−16 января 2022 года.

Прежний Научный совет был со скандалом распущен в конце 2021 года. Его прежний руководитель Ирья Лутсар решила покинуть пост после двух лет работы, сосредоточившись на научной работе.

В эстонских СМИ утверждалось, что ее уход связан с недовольством премьер-министра Кайи Каллас, которая якобы узнавала из прессы о всех важных решениях совета. В свою очередь, Лутсар и прежние члены Совета были недовольны тем, как правительство использует их рекомендации.

Научный совет был созван 20 марта 2020 года правительственной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Совет оценивает, среди прочего, как действующие ограничения предотвращают распространение вируса.

В прошлый совет входили профессор кафедры математической статистики Тартуского университета Криста Фишер, эксперт по бихевиористике Андеро Уусберг, профессор Пеэп Тальвинг, а также врач-инфекционист Клиники ТУ Пиллерийн Соодла. До ноября 2021 года его членом также был профессор кафедры клеточной вирусологии ТУ Андрес Меритс.