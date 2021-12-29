София, , 11:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии представило на рассмотрение общественности план борьбы с предполагаемой 5-й волной заболевания коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом 29 декабря сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Согласно официальным данным, указанный документ предусматривает введение дополнительных мер для профилактики нового штамма Омикрон, а также предоставление средств на покупку современных аппаратов искусственной вентиляции легких и создание специальных запасов медицинского кислорода.

«У нас есть возможность победить пандемию, необходимо лишь объединить усилия правительства, медиков и бизнеса», — резюмировал глава Минздрава Румынии Александру Рафила.

Как ожидается, в ближайшее время официальный Бухарест выделит на поддержку крупнейших медучреждений страны более 1 миллиона евро. Кроме того, чиновники планируют освободить от налогов предпринимателей, участвующих в программе помощи больным COVID-19.

По состоянию на 29 декабря число граждан Румынии, заразившихся коронавирусной инфекцией, составило 1,8 млн. человек. Из них скончались 58 642 человека.