Канберра, , 12:46 — REGNUM В ночь на 29 декабря телеканал Nine News опубликовал петиции австралийских врачей, в которой медики призвали премьер-министра страны Скотта Моррисона вернуться из отпуска и разобраться с кризисом, связанным с ЦПР-тестированием на COVID-19. Уже через несколько часов Моррисон встретился с журналистами.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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«Премьер-министры штатов критикуют друг друга, в то время как на национальном уровне никакой последовательной координации не наблюдается, и крайне важно, чтобы премьер-министр Моррисон немедленно вернулся из отпуска, чтобы организовать работу по замене ПЦР-тестов на экспресс-тесты на антитела», — говорится в заявлении за подписью главы Ассоциации австралийских врачей, выступающих за реформы, Питера Даворена.

Отмечается, что уже рано утром Моррисон заявил, что встретится с премьер-министрами штатов и главами правительств территорий для координации общенациональных усилий по борьбе с пандемией. Он также пообещал на камеры, что в стране будет развернуто массовое тестирование на антитела, а половину расходов возьмет на себя возглавляемое им федеральное правительство.

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