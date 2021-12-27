Берлин, , 20:31 — REGNUM В Германии за последние сутки зарегистрировано 13 908 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 69 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 27 декабря Институт Роберта Коха (RKI).

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Сообщается, что средний уровень заболеваемости в стране за последние семь дней составил 222,7 случая на 100 000 жителей.

В RKI отмечают, что фактические цифры могут быть гораздо выше, поскольку в период рождественских праздников люди стали менее активно проходить тестирование на коронавирус, при этом не все местные органы здравоохранения своевременно отправляют данные.

За весь период с начала пандемии органами здравоохранения Германии зарегистрировано в общей сложности 7 005 289 случаев заражения и 110 433 случая смерти от COVID-19, около 6,2 миллиона пациентов излечились.