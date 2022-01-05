Стокгольм, , 07:10 — REGNUM Резко растущее число заболевших COVID-19 в Швеции привело к нехватке мест в нескольких больницах Стокгольма. В данной связи администрации медучреждений срочно вызывают медперсонал из отпусков. Об этом 4 января написала газета Dagens Nyheter.

Стокгольм. Швеция

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По словам Дженни Петтерссон, которая является главным представителем службы безопасности в больнице Дандерюд, все отделения медучреждения «переполнены».

"Пациенты вынуждены лежать кабинетах врачей, которые переделываются для этих целей», — рассказала она газете.

Журналисты пишут, что за последний месяц количество ковид-пациентов в Стокгольме увеличилось втрое, а всего за одну неделю число инфицированных в столице увеличилось вдвое и составило почти 18 000 человек. Отмечается, что нагрузка на систему здравоохранения в столице Швеции достигнет своего пика в середине января.