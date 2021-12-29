Париж, , 17:31 — REGNUM На территории Франции зафиксирован новый рекорд суточного уровня заражений коронавирусом, заявил 29 декабря глава французского минздрава Оливье Веран.

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По его словам, за сутки выявлено 208 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Это новый рекорд за всё время эпидемии, отметил Веран.

«Цифры, которые будут опубликованы сегодня санитарным агентством страны, показывают, что число заразившихся продолжает расти… За последние 24 часа было зарегистрировано 208 тысяч французов, заболевших COVID-19», — сказал Веран на заседании законодательной комиссии Национального собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее во Франции было зафиксировано около 180 тыс. новых случаев заражения.

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