Вашингтон, , 17:29 — REGNUM В США в ближайшее время может быть одобрено применение третьей дозы вакцины от COVID-19 для детей в возрасте 12−15 лет. Об этом сообщила 29 декабря директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Она уточнила, что решение на этот счёт принимает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, специалисты которого пока продолжают обсуждать вопрос о ревакцинации подростков.

«Конечно же, как только мы получим информацию от регулятора, мы сразу же сделаем объявление, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни или недели», — приводит слова директора CDC агентство Reuters.

Пока остается неясным, являются ли компания Pfizer и ее партнер BioNTech единственными производителями, чью вакцину может одобрить регулятор.

Напомним, что на данный момент применение дополнительных доз вакцины в США одобрено для подростков в возрасте 16 и 17 лет.