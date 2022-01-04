Бразилиа, , 05:55 — REGNUM Случаи «флуроны» — одновременного заражения гриппом и коронавирусом выявлены медиками в Бразилии. Об этом 3 января сообщил портал G1.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего было выявлено четыре случая «флуроны». В трёх штатах Бразилии — Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу медики сообщили о случаях одновременных положительных тестов как на COVID, так и на грипп. Это первые официально зарегистрированные случаи «флуроны» в Южной и Северной Америке.

Такие случи одновременного заражения двумя инфекциями в мире пока единичны. Однако специалисты отмечают тенденцию к росту случаев «флуроны». Оба вируса поражают верхние дыхательные пути и вызывают у заразившихся пациентов одышку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых случаях «флуроны» в Каталонии.

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