Париж, , 10:12 — REGNUM Во Франции 5,3 млн человек в возрасте от 12 лет и старше, отвечающих критериям вакцинации, не привились от коронавируса, передает BFM TV.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, это миллион человек в возрасте от 12 до 17 лет, миллион человек в возрасте от 18 до 34 лет.

В возрастной группе 35−49 лет 1,2 млн жителей Франции не получили дозу вакцины против коронавируса.

Кроме того, 930 000 человек в возрасте 50−64 лет, 630 000 человек в возрасте 65−79 лет и 490 000 человек старше 80 лет не вакцинировались от коронавируса во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, около 180 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Франции за последние сутки.

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