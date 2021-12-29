Сидней, Австралия, , 12:13 — REGNUM 29 декабря на пресс-конференции с участием представителей правительства Нового Южного Уэльса было сообщено, что число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки составило 11 201, что стало абсолютным шоком, поскольку 28 декабря было выявлено 6 062 зараженных. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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Власти обеспокоены тем, что в штате число случаев COVID-19 больше, чем отражает ежедневная статистика. В свою очередь главный санитарный врач Керри Чант заявила, что сегодня в Сиднее еще много случаев коронавируса, которые еще предстоит выявить.

«По всей вероятности, в штате случаев заболевания, чем показывают цифры», — заявила Чант.

Более того, число новых случаев коронавируса увеличивается вдвое каждые «два-четыре дня», поскольку граждане ринулись проходить ЦПР-тестирование в клиники.

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