Подгорица, , 20:44 — REGNUM За последние сутки в Черногории от ковида скончался один человек, зарегистрирован 581 новый случай заражения.

Вакцинация Mos.ru

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С 1 по 27 декабря в зарегистрировано 85 случаев смерти от последствий заражения коронавирусом.

Доля вновь положительных случаев от общего числа протестированных составила 22,95 процента.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией, в Черногории с начала пандемии составляет 2395 человек.

К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 181 пациента.

В стране 3310 активных случаев заболевания.