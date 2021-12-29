Рига, , 17:50 — REGNUM Во вторник, 28 декабря, в Латвии было сделано 9 906 тестов на коронавирус Covid-19, положительными оказались 1 319 проб, сообщил республиканский Центр профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Доля положительных тестов составила 13,3%. Столь высокого показателя не регистрировали с середины ноября нынешнего года, когда было 13,8% положительных тестов (445 из 3 217 проб).

Подчеркивается, что большинство новых случаев заражения зафиксировано среди вакцинированных латвийцев: 582 человека были не привиты или не завершили курс вакцинации, 737 из них привились до положительного теста.

Общее число случаев на 100 000 человек за две недели составляет 540,9. Пик числа новых случаев за две недели — 1 801 — был зафиксирован 30 октября 2021 года. Низшее после локдауна значение — 493,4 — пришлось на 15 декабря 2021 года.

28 декабря в Латвии были госпитализировали 40 человек. В стационарах в общей сложности 479 больных, 81 — в тяжелом состоянии.