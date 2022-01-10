Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США с начала пандемии преодолело отметку в 60 млн. Это следует из данных, опубликованных 9 января университетом Джонса Хопкинса, который ведёт медицинскую статистику на основе данных, предоставленных федеральными и местными властями.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в США с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 60 062 077 случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания COVID-19 скончались 837 504 человека.

Начиная с декабря 2021 года в стране ежедневно фиксируется более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, начиная с 20 декабря 2021 года в стране доминирующим является штамм коронавируса «Омикрон», на него приходится около 75% от общего числа заражений. В некоторых регионах, в основном на юго-востоке страны, доля заразившихся «Омикроном» достигает 90% от общего числа выявленных случаев.

США занимают первое место в мире по общему числу заражений коронавирусом и по количеству летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано 306,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, а от последствий заболевания COVID-19 скончались 5,4 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки было выявлено более миллиона случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом.

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