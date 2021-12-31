Иерусалим, , 02:46 — REGNUM Первая для Израиля партия препарата Paxlovid, созданного американской компанией Pfizer для лечения коронавирусной инфекции, была доставлена в страну 30 декабря. Об этом сообщается на сайте канцелярии израильского премьер-министра.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Самолет с грузом приземлился в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Ранее власти Израиля подписали с фармкомпанией соглашение на закупку десятков тысяч доз указанного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах объявил, что правительство Германии заказало у Pfizer 1 млн упаковок Paxlovid. Поставки препарата должны начаться в январе 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее одобрили экстренное применение таблеток от COVID-19