Рига, , 20:58 — REGNUM Латвия не входит в так называемые «туры на вакцинацию» для граждан России, так как жестко регулирует вопрос вакцинации иностранных граждан на своей территории. Об этом сообщило местное издание Diena со ссылкой на Объединение центров здоровья страны VCA.

Вакцина stevepb

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Издание напомнило, что между Европейским союзом и Россией пока не достигнуто соглашения о взаимном признании вакцин, однако в середине декабря 2021 года Россия решила, что вакцинированные иностранными вакцинами россияне смогут получить российский QR-код после прохождения теста на антитела.

Ожидается, что это решение еще больше повысит интерес россиян к западным вакцинам, так как откроет им больше возможностей для путешествия и жизни в ЕС. Латвия входит в число стран, куда активно приезжают россияне, но тема вакцинации вряд ли будет здесь задействована.

Представитель VCA Лига Рибкинска рассказала изданию Diena, что VCA вакцинирует иностранных граждан только в соответствии с процедурами, установленными законодательством Латвии. В стране вакцина против Covid-19 предоставляется бесплатно. Однако иностранные граждане проходят вакцинацию только в исключительных случаях, и в категорию исключений не попадают иностранные туристы.

По ее словам, вакцинирование западными вакцинами российских туристов является нелегальным и на практике, по данным объединения, таких случаев в стране еще не было.