Сидней, Австралия, , 10:27 — REGNUM За последние сутки в самом крупном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили еще 12 226 случаев заражения коронавирусом, в то время как количество тестов упало почти на 60 000. Тем не менее, за прошедшие сутки штат поставил очередной антирекорд. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

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В результате заболевания COVID-19 за сутки в Сиднее скончался один человек.

Во всем штате значительно снизился уровень тестирования: за последние 24 часа прошли тестирование чуть более 97 000 человек. Это почти на 60 000 человек меньше, чем 29 декабря, когда в штате было зарегистрировано почти 158 000 тестов.

Отмечается, что в Сиднее до сих пор наблюдаются очереди к местам тестирования на коронавирус.

Число госпитализированных с COVID-19 выросло до 746, что на 100 больше, чем в предыдущий день. Но в реанимации с коронавирусом всего 63 человека.

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