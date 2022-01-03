Канберра, , 12:57 — REGNUM С самого начала пандемии COVID-19 главным вопросом, который волновал всех, был: «Когда все это закончится?» Однако сейчас, даже несмотря на то, что большинство жителей Австралии прошли вакцинацию, число случаев заражения продолжает расти, а больницы пополняются новыми ковид-пациентами. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Теперь, кажется, уде никто не ждет, что коронавирус просто так исчезнет из популяции. Но есть надежда, что COVID-19 станет эндемическим заболевания.

«Слово «эндемический» означает, что среди населения сохранится некий ожидаемый уровень заражения … Но [коронавирус] может стать сезонным или устойчивым явлением. Однако это не значит, что он исчезнет или не будет вызывать определённых проблем», — заявил в интервью главврач одной из инфекционных больниц Брисбена (столица Квинсленда) Пол Гриффин.

Однако некоторые эпидемиологи, пишут журналисты, не согласны с Гриффином, отмечая высокую заразность коронавируса, не в последнюю очередь, спровоцированную «Омикроном».

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