Тирана, , 13:53 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 7812 человек выявили 1648 новых случаев заражения коронавирусом, скончались пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 309. За неделю число заражений в сутки в стране выросло в три раза. Об этом сообщило вечером 6 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Влёра, Албания wstuppert

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 214 905 случаев заражения коронавирусом, 202 386 человек излечились, скончался 3233 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 106 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 9286, из них около половины — 4347 — приходятся на Тирану.

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