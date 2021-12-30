Аддис-Абеба, , 07:53 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 4700 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 410 445. Также за минувшие сутки в стране скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 6916 человек.

Отмечается, что Эфиопия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран восточной Африки. При этом в республике уже полностью привились против коронавирусной инфекции почти 11 млн жителей.