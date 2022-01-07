Перт, Австралия, , 14:15 — REGNUM На протяжении последней волны пандемии правительство Западной Австралии неоднократно сталкивалось с федеральным центром, вводя жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. Однако в настоящее время эпидемиологический фон в штате, в отличии от большей части Австралии, позволяет местным властям пойти на послабления инфекционных мер. Об этом 7 января сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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С 18:00 (по местному времени) от граждан больше не будет требоваться носить маски в закрытых помещениях или при проведении крупных мероприятиях под открытым небом. Масочный режим как необходимая мера защиты потребуются только в таких местах, как школы, места по уходу за инвалидами, общественный транспорт.

«Но, пожалуйста, на всякий случай держите маску под рукой», — заявил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Западной Австралии Роджер Кук.

Общаясь с прессой, он подчеркнул, что ослабление ограничений стало возможным только из-за сознательности граждан, которые привились от COVID-19.

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