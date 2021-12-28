Иерусалим, , 07:19 — REGNUM Новые ограничения, связанные с работой торговых центров (ТЦ), введены властями Израиля с 28 декабря из-за ситуации с предохранением штамма «Омикрон» в стране. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так вход в такие объекты возможен только при наличии зеленого пропуска, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного COVID-19. Это правило не распространяется на ТЦ, в которые предоставляют основные услуги и товары первой необходимости.

Кроме того, в торговых центрах Израиля продолжает действовать нормы «лилового знака», согласно которым требуется, чтобы на площади 7 кв. м. может находиться не более одного посетителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря израильский минздрав объявил, что в стране сокращен срок введения третьей (бустерной) дозы вакцины от COVID-19 с пяти до трех месяцев.

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