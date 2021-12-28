Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM Экстренное применение вакцин от COVID-19 Covovax и Corbevax, а также созданного в США противовирусного препарата молнупиравир разрешила индийская Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO). Об этом 28 декабря сообщил индийский министр здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия на своей странице в соцсети Twitter.

Центр вакцинации против коронавируса в Индии (сс) Sumita Roy Dutta

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«Усиливая борьбу с коронавирусом, CDSCO в один день одобрила три препарата — вакцину Corbevax, вакцину Covovax и противовирусный Molnupiravir для ограниченного использования в экстренных ситуациях», — написал он в своем сообщении.

Также Мандавия уточнил, что, по его мнению, такие решения вносят вклад в мировую борьбу с пандемией и добавил, что индийская фармацевтическая промышленность «является достоянием целого мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря индийский министр здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия заявил, что в настоящее время 60% взрослого населения Индии полностью вакцинированы от COVID-19.