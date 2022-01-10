Лондон, , 18:19 — REGNUM Высокое количество T-лимфоцитов, или Т-клеток, после легко протекающей коронавирусной простуды может в дальнейшем обеспечить защиту от COVID-19, сообщает 10 января Reuters со ссылкой на исследование имперского колледжа Лондона.

T-лимфоцит (электронная микрофотография) NIAID

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Отмечается, что результаты исследования могут послужить основой для разработки вакцин второго поколения.

На данный момент принято считать, что антитела защищают переболевших вирусом в течение шести месяцев, однако Т-клетки также играют важную роль в усилении иммунитета.

Ученые, которое начали исследование в сентябре 2020 года, изучили уровень перекрестно-реактивных Т-клеток, образовавшихся в результате предыдущих простудных заболеваний. В исследовании приняли участие 52 человека, которые контактировали с заразившимися COVID-19 в домашних условиях. Ученые хотели выяснить, развивается ли у них инфекция в дальнейшем.

Выяснилось, что 26 человек, которые не заразились COVID-19, имели более высокий уровень Т-клеток чем те, кто заразились. В исследовании не отмечается, как долго длится защита Т-клеток.

Как сообщало ИА REGNUM, антитела, выработанные у переболевших COVID-19, могут атаковать здоровые клетки организма человека.

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