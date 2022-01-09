Пномпень, , 07:49 — REGNUM Первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 на территории Камбоджи подтвердил камбоджийский минздрав 9 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Камбоджа

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По его данным, ПЦР-тест на выявление COVID-19 у 23-летнего жителя Пномпеня подтвердил заражения штаммом «Омикрон». Предполагается, что заразиться этой разновидностью коронавируса он мог, когда ухаживал за заболевшим двоюродным братом, который недавно вернулся в Камбоджу из Австралии. При этом утверждается, что они уже успели поездить по Пномпеню, а также другим городам страны.

«Это первый подтвержденный случай заражения «Омикроном» внутри страны», — подчеркнули в минздраве Камбоджи.

Ранее в стране подтвердили уже 150 носителей штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, однако все они прибыли в страну из-за границы.