Канберра, , 13:21 — REGNUM В самом начале пандемии коронавируса в Австралии наблюдался острый дефицит туалетной бумаги. Сейчас же в стране массового скупаются экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Спрос на них настолько велик, что даже у крупнейшего ритейлера страны Coles нет возможности закупить партии товара, который покупатели могут расхватать за считанные часы. Об этом 5 января сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы видели, что спрос за последние семь дней просто взлетел до небес», — заявил в интервью журналистам Nine News главный исполнительный директор Coles Мэтью Суинделлс.

Как пишут журналисты, сейчас полки, на которых обычно стояли коробки с экспресс-тестами, пустуют. Как только в тот или иной магазин поступают тестовые наборы, их тут же распродают.

Отмечается, что дефицит в Австралии настолько острый, что даже крупнейший ритейлер мебели и товаров для дома Harvey Norman также начал продавать экспресс-тесты, но и они быстро закончились.

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