Аделаида, Австралия, , 13:03 — REGNUM 29 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон был вынужден срочно вернуться из отпуска, чтобы объясниться с журналистами на фоне многокилометровых очередь по всей стране к местам сдачи ПЦР-тестов. Не упустил возможность оценить работу правительства и лидер оппозиции Энтони Альбаниз, который также дал пресс-конференцию, как и Моррисон.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Ted86

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«То, что мы видели со стороны этого правительства в течение лесных пожаров, было отсутствием лидерства. И сегодня в момент ковид-кризиса мы видим то же самое. Это выходит за все рамки, когда правительство не делает ничего для развертывания системы сдачи быстрых тестов на антитела», — отметил он.

Альбаниз также прокомментировал ситуацию с очередями к местам ПЦР-тестирования: «мы знаем, что здесь, в Аделаиде, люди стоят в очереди по 8—15 часов, чтобы сдать тест».

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