Брисбен, Австралия, , 13:03 — REGNUM В Квинсленде, северо-восток Австралии, за последние сутки выявили 1 589 новых случаев заражения коронавирусом, что стало еще одним рекордным показателем для штата. Премьер-министр штата Анастейша Палащук на странице в соцсетях сообщила, что с 1 января ее правительство отказывается от нашумевшего требования по ПЦР-тестированию на COVID-19 для въезда в штат, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Премьер-министр штата Палащук написала в социальных сетях после нескольких дней, сопровождающихся спорами и скандалами между штатами после того, как власти Нового Южного Уэльса обвинили правительства различных штатов в том, что своими многочисленными требованиями для въезда в регионы они спровоцировали коллапс системы тестирования, вынудив граждан вставать в многокилометровые очереди.

Выступая на пресс-конференции, главный врач Квинсленда Джон Джеррард заявил, что новые правило по въезду в штат будут в основном зависеть от «честности» граждан.

Приезжим необходимо будет заполнить онлайн-заявление о том, что они сделали экспресс-тест на антитела и предоставят отрицательный результат в течение 72 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще неизвестно, насколько менее опасен «Омикрон» — главврач Австралии

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Австралии раскритиковал работу правительств штатов