Оттава, , 07:16 — REGNUM Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в очередной раз выявлено в Канаде. Об этом 28 декабря свидетельствуют данные минздрава страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние 24 часа в Канаде был подтверждён 21 001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 составило 22 случая. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране превысило 168,4 тыс. случаев.

Такой резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией связан с распространением в Канаде штамма коронавируса «Омикрон», обладающего высокой степенью передачи от человека к человеку. В связи с распространением этого штамма власти Канады вновь ввели серьёзные карантинные ограничения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на канадской территории достигло 1 957 058.

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