Минск, , 16:15 — REGNUM В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1529 и достигло 692 601. Об этом БЕЛТА сообщили 25 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 692 601 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5484.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 685 039 человек и что всего в стране было проведено 10 938 594 теста на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.