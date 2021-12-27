Тбилиси, , 11:18 — REGNUM Быстрое распространение штамма коронавируса «Омикрон», скорее всего, вызовет шестую волну эпидемии в Грузии в течение двух или трёх недель. Об этом 27 декабря заявил в эфире телеканала «Имеди» медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что пятая волна эпидемии была затяжной и пошла на спад, с ноября снизились темпы распространения коронавируса. Но, по мнению Чхаидзе, не стоит ожидать скорого улучшения эпидемиологической ситуации.

«Если бы не «Омикрон», мы, вероятно, могли бы предсказать, что число инфицированных в Грузии значительно уменьшится в течение следующих трёх недель, — сказал врач. — Сейчас наши ожидания совершенного другие».

Стоит отметить, ранее педиатр, аллерголог, член комитета по иммунизации Грузии Бидзина Кулумбегов сообщил, что при заражении «Омикроном» вероятность серьёзного развития заболевания на 50 — 70% ниже, чем при других штаммах.

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