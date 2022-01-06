Стокгольм, , 17:26 — REGNUM Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут использоваться в ресторанах и в других местах с высокой загруженностью. Об этом 5 января сообщило правительство Швеции на официальном веб-сайте.

Вакцинация

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«Распространение COVID-19 в Швеции увеличивается. Мы должны быть готовы к быстрому введению более точных мер по инфекционному контролю. Теперь Агентство общественного здравоохранения имеет возможность вводить требование о предъявлении сертификатов вакцинации в большем количестве мест, где риск распространения коронавирусной инфекции велик», — написала министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Решение правительства Швеции означает, что после юридической проверки Агентство общественного здравоохранения с 12 января 2022 года будет иметь право ввести данное требование.

Однако, как заключили юристы правительства, сертификаты вакцинации нельзя будет требовать в продуктовых магазинах, аптеках или при проведении различных социально значимых мероприятий.

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